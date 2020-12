Presupuestos Generales de 1920

SEGÚN el primer censo de población realizado con rigor, en 1857 éramos 1.776.879 gallegos, más que catalanes y mucho más que madrileños, que solo eran 475.785. Ninguna de nuestras ciudades llegaba a los cincuenta mil habitantes e incluso A Estrada superaba en población a Compostela. Como en Irlanda, después nos desangramos con la emigración a América.

Arturo Noguerol, en el primer número de Nós, en 1920, escribe sobre el problema del trabajo en Galicia. Comenzaba, anticipándose al irresuelto problema del vaciado de la Galicia interior, abogando por retener en el rural la mayor parte posible de su población y proponía cuestiones novedosas como el establecimiento de salarios mínimos, la limitación de la duración de la jornada laboral, y la necesidad de seguros sanitarios, de desempleo o de vejez. Como a muchas otras mentes lúcidas de la época, no se le hizo ni caso y el problema se agigantó.

Cien años después solo somos 2.699.499 gallegos frente a 6.663.394 madrileños. El territorio fuera del eje Ferrol-Vigo se vacía y se repuebla con eucaliptos. Algunos aprovechan estas cifras para pretender justificar que, en el reparto por comunidades, de unos presupuestos generales del Estado que crecen el 33 %, los destinados a Galicia no solo nada crecen sino que se reducen un 11 %, alegando que, aún así, por habitante superamos a la media. Son los mismos que dicen leer a Piketty, pero que fomentan el que las comunidades más pobladas se enriquezcan cada vez más.​

Según Moncloa los presupuestos de 2021 no tienen precedentes y deben convertirse en el motor de la reconstrucción social y económica del país tras el impacto provocado por la pandemia y sentarán las bases de la transformación del modelo productivo. Uno diría que en Galicia no hubo pandemia, que Alcoa ya fue intervenida o que a los ganaderos les pagan un precio justo por la leche o la carne. Cuarenta años después sufrimos un nuevo aldraxe. Esta vez no mutilan el Estatuto, pero mutilan la financiación, por eso Bóveda concluía que “sin financiación no hay autonomía”. Esta vez es ejecutado por los jacobinos. Tan evidente es el creciente grado de discriminación y centralismo que hasta el Gobierno de Portugal tuvo que soportar presiones, que rechazó, para que en lugar de modernizarse el tren de Lisboa a Vigo, lo fuese el de Lisboa a Madrid.

Volviendo a la xeneración Nós, recuerdo aquella estampa magistral de Castelao que subtitulaba O can: domestícate e verás que vida máis regalada. O raposo: non che nacín para can. Efectivamente, pretenden domesticarnos, también, por la vía económica. Doce diputados elegidos en Galicia, totalmente domesticados, votaron a favor de estos presupuestos que no servirían ni para 1920, cuando porcentualmente éramos muchos más.