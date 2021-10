Primarias en el PSdeG

ASEGURA Méndez Romeu –y, aunque la experiencia abunda en contradecirle, merece toda credibilidad por ser conocedor desde dentro y siempre certero analista de cuanto acontece en el PSdeG-PSOE– que las primarias de hoy para la elección de secretario general de esa formación no tienen más repercusión entre la militancia que la meramente nominativa, la de conocer al ganador; que las aguas de la discrepancia no van a llegar al río de los irreconciliables desencuentros.

Pero se trata asimismo, cabría añadir, de la elección entre dos modelos diferentes de concebir no solo el liderazgo sino también el modo de hacer política; desde el personalismo claudicante cuando no servil a las altas instancias del partido frente a una concepción más reflexiva y crítica. Más, en este último caso, desde una concepción grupal e integradora de la tarea política que no desde el individualismo de quien quiere asirse a una pretendida legitimación que los procesos electorales han tornado caduca y obsoleta.

Gonzalo Caballero, a diferencia de otros destacados miembros del socialismo, no solo no aprendió a conjugar el verbo que mejor define en el partido el reconocimiento de un fracaso, dimitir, sino que trató de culpar de esa derrota suya al supuesto vacío de un movimiento municipal que rige en más de cien y los más poblados concellos en esta comunidad. De ser así, es decir, si la totalidad de socialistas con cargos en los distintos concellos hubieran hecho expresa muestra de esa desafección al líder sobraría la celebración de primarias por la constatada evidencia de su propia vacuidad.

Tiene a su favor Valentín Formoso frente a su opositor, tanto para bien como para mal, que su actuación política puede ser juzgada desde la conocida responsabilidad de tareas de gobierno, como una importante alcaldía y una no menos relevante Diputación. Frente a esa praxis, la opción alternativa no deja de estar, también en lo bueno y en lo malo, en un imaginario posibilismo al que ayuda muy poco el recalcitrante discurso de huecas generalidades que el candidato repite, campaña electoral incluida, desde su ascenso al puesto que ahora se dirime, y que reiteró en el debate de primarias.

Pero no será aquí donde se entre en el tan viciado como abyecto propósito de confundir churras con merinas dando un vencedor del debate del miércoles. Si para algo sirvió, y realmente así ocurrió, fue para mostrar dos tan contrapuestos mensajes, convicciones, talantes y respeto. Que los militantes elijan.

En el apoyo del PSOE nacional, que ambos reclaman para sí, Pedro Sánchez se decantó por un salomónico reparto de presencias en las nuevas Ejecutiva y Comité Federal, ridículo en representación frente a otras autonomías. Y ese evidente ninguneo actual es justamente un importante reto para la candidatura triunfante; el de lograr un mayor peso a nivel estatal que se traduzca en la atención a las muchas urgencias de Galicia por parte de un Gobierno socialista con dos vicepresidentas gallegas, más significadas en una pertenencia de fingidas afectividades que en la efectividad de políticas reales en sus respectivas áreas.

Razón de más para que el ganador empiece, de vez, un nuevo tiempo que saque al socialismo autóctono del furgón de cola en la estimación de los gallegos. Acaso la única verdad que ahora mismo no precisa ni demostración ni debates y que tan en contra viene jugando en el arbitrario reparto del maná central.