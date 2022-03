SANTIAGO Abascal ha jugado bien sus cartas y Vox tendrá todo aquello que había exigido su presidente desde el primer día, lo mismo que Ciudadanos en el Gobierno anterior: la presidencia del Parlamento, una vicepresidencia y tres consejerías. Sin embargo había una diferencia importante entre la posición de Cs hace dos años y la que hoy tenía Vox: cuando Mañueco fue elegido presidente con el apoyo de Ciudadanos no había ganado las elecciones. Ahora sí.

Mañueco quería ser presidente, y tenía derecho a quererlo. Por sí mismo, a nadie la amarga un dulce y mucho menos la presidencia de un Gobierno regional, pero además porque de no serlo, podrían celebrarse nuevas elecciones y tal como está el escenario político podía mejorar el resultado gracias al impulso que da Feijóo a las siglas, o por el contrario recibir un voto de castigo por haber iniciado negociaciones con Vox.

Pero además, Mañueco estaba decidido a que los castellano-leoneses no tuvieran un Gobierno del PSOE con Podemos dentro. El modelo de Pedro Sánchez está resultando catastrófico para los españoles, y Mañueco quería impedir que además de los retos que se presentan, con las consecuencias económicas y sociales por la indeseada guerra de Ucrania, en Castilla y León, mandase un Gobierno con un partido populista de izquierdas que hacía presagiar tiempos oscuros, como los que viven los españoles que sufren las políticas podemitas.

Feijóo, presidente in pectore del PP, había dado manos libres a Mañueco para negociar el nuevo Ejecutivo, y Mañueco no ha visto más solución que Vox. Cualquier español puede expresar su disconformidad con que un partido populista de extrema derecho gobierne una región. El único que no puede hacerlo es Pedro Sánchez, que ha metido en su Gobierno a un partido populista de extrema izquierda, y compra el apoyo de independentistas y de Bildu, un partido de connotaciones terroristas.

Será la primera vez que Vox pueda demostrar su capacidad de gestión, de negociar, de establecer diálogo con sectores sociales que no son de su cuerda. Abascal ha aceptado premisas que no aceptaba Vox hasta ahora, pero habrá que ver cómo se bandea Mañueco con sus nuevos compañeros para gobernar sin encontrarse con un conflicto diario.

Toca esperar. Que se elija el nuevo gabinete, que los consejeros de Vox demuestren si estaban cualificados para asumir responsabilidades ... y si acertó Mañueco al inclinarse por Vox antes que por nuevas elecciones.