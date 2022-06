LAS ELECCIONES deberían leerse en función del territorio y de los políticos a los que se refieren, pero eso parece aburrir a analistas e incluso espectadores. Hoy todo se proyecta. Proyectar, proyectar, esa es la cuestión.

Es verdad que la política es un conjunto de vasos comunicantes, ya nada sucede de manera aislada o independiente. Desde Madrid, que es donde está el meollo del análisis y el aparato mediático, todo se mira en función del gobierno central. Pero los gobiernos autonómicos tienen su corazoncito y también sus votantes tienen derecho a pensar en lo que necesitan, no sólo en lo que conviene o no conviene a los políticos ‘nacionales’, ni tienen por qué pensar en las elecciones generales, como máxima aspiración y deseo.

Las elecciones autonómicas son importantes por sí mismas, no porque sean un laboratorio, como les gusta decir a algunos, ni un síntoma. No porque a los arúspices, que diseccionan vísceras en las humeantes entrañas de los sondeos, les parezca que allí se puede leer el futuro de Sánchez y de Feijóo. Incluso el futuro de los otros. Un respeto, o sea, para la política más cercana.

Digo esto porque acaba de empezar la campaña andaluza y ya asistimos a un carrusel de proyecciones a la madrileña, como diría el otro, o la otra. Me parece mal que se haga, aunque tal vez sea comprensible. Quieren leer, en efecto, el futuro de Sánchez y de Feijóo (recién llegado a Madrid, pero no a la política) en esas vísceras andalusíes, dicho sea sin ofender. Ya lo hicieron en las de Castilla y León, que se observaron con inusitada curiosidad. Y cuyos resultados, a qué negarlo, también agitaron profundamente el panorama. Feijóo, muy implicado ahora en lo de Andalucía (Ayuso, esta vez, más ausente que en CyL), intentará que las cosas sucedan de diferente modo.

Nadie va a negar que los dos dirigentes de los grandes partidos nacionales, por lo menos, se juegan mucho aquí. Uno por recién llegado (a Madrid), otro porque necesita saber cómo está saliendo de verdad de la legislatura. No en las encuestas ni en los periódicos, sino en las urnas. Pero esta no es su elección, insisto. Nadie debería confundirse, como el propio Feijóo ha sugerido a las primeras de cambio, casi en el primer mitin de campaña. Pero una cosa parece muy clara: Feijóo no quiere comparaciones con Madrid ni con Castilla y León. Probablemente por diferentes razones, pero no quiere.

Sánchez sabe que el socialismo andaluz afronta las elecciones fuera del gobierno y que el momento allí es complejo, tantos años después. No creo que espere, ni desee, ningún paralelismo con las futuras elecciones generales. En Madrid aún se espera a Yolanda, no sé si como rival o como aliada. La otra izquierda en Andalucía también llega a la cita con peores perspectivas, lo que quizás anime a Espadas, al parecer un moderado. Feijóo, ahora que Ciudadanos parece que no podrá sumar demasiado, desearía que Moreno Bonilla no tuviera que verse sometido a indeseados funambulismos, como en otros lugares. Eso sí que lo querría también para él en el futuro, en las generales. Pero en Andalucía está difícil.