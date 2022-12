Proyecto serio y una milonga

¿Qué pasó con Composteam? El grupo inversor que secunda las tesis de Antonio Quinteiro, expresidente del Compos, hizo una aparición fugaz con un comunicado anónimo (nadie lo firmaba) que pululó por diversos medios anunciando que iban a sanear a la SD y poner en marcha un proyecto deportivo y económico para devolver al equipo a la División de Honor. Solo le faltó añadir aquello “de la que nunca debió salir”. Los miembros de Composteam siguen desaparecidos tras conseguir lo que parecía su objetivo: enfriar el interés de un grupo inversor serio y responsable que, desde el minuto uno, dio la cara con nombres y apellidos. ¿No estará perdiendo el Compos una gran oportunidad?

¿Por qué Pedro Sánchez no disuelve la Cámara y convoca elecciones? La crisis institucional abierta tiene difícil solución, tanto que necesita de actuaciones quirúrgicas y no placebos que lo único que hacen es agravarlo. En este escenario lo más democrático sería que fueran los ciudadanos con su voto quienes decidieran el camino a seguir. Pero el presidente no se fía de las encuestas de Tezanos y sabe que lo tiene complicado. Una derrota arruinaría su carrera y, además, a él lo que le mola es presidir Europa... aunque sea en turno rotatorio.

¿Recuperarán la cordura los aficionados argentinos tras el éxito de su selección? El año que viene, si Dios quiere.