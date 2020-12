Este xornal estivo a informar nas súas páxinas sobre denuncias contrarias á praxe que se utiliza dentro do psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela.

Eva Solla (Coordenadora nacional de Esquerda Unida na Galiza) elevou unha denuncia á Comisión de peticións do Parlamento europeo que a aceptou e está a encargarse do asunto.

En 2017 o Mecanismo nacional para a prevención da tortura realizou xa un informe sobre este asunto.

Que está a pasar no psiquiátrico de Conxo para que tanto a Unión Europea coma o organismo que se encarga de previr a tortura no Estado español teñan que tomar cartas no asunto?

O caso é que neste centro de saúde mental estase a facer un uso “abusivo” e incorrecto da contención mecanica (atar as persoas) tendo pacientes atados ás súas camas ata 12 días seguidos.

Así o denunciou tamén o mesmísimo Defensor del Pueblo.

Cónstame persoalmente que unha vez un paciente da unidade de agudos de saúde mental do Hospital Provincial pediu a alta voluntaria e o psiquiatra lle respondeu que estes enfermos non poden, na práctica, pedir a alta voluntaria porque os médicos se poñen en contacto co xuíz e este decreta o seu ingreso hospitalario por orde xudicial.

Que dereitos teñen os enfermos de saúde mental cando un xuíz decreta o seu ingreso nun psiquiátrico só falando cos médicos e sen ir visitar o paciente un médico forense que certifique se pode saír ou non do hospital?

Os enfermos ingresados nos psiquiátricos teñen na práctica limitadas as súas liberdades individuais. Controlan as súas chamadas telefónicas, a quen chaman e a quen non. Non poden ter con eles os seus teléfonos móbiles persoais que pagan eles, para deste xeito evitar que se poñan en contacto con xente que o hospital non quere autorizar.

Son sedados, coma sae nos informes dos organismos que están a estudar a praxe do hospital psiquiátrico de Conxo, de forma abusiva e non necesaria. Son atados ás súas camas e a sofás durante 12 días seguidos.

De como vaia a túa estancia nun psiquiátrico depende moito do que decida o médico e de se hai persoas que se preocupan por ti e van visitarte con asuidade.

Hai moitos enfermos de saúde mental que levan anos ingresados en psiquiátricos e non teñen visitas nin ningúen se fai cargo xa da súa situación. Estes enfermos, en moitos casos, teñen condicións de vida dentro destes hospitais que poden nalgúns momentos ser piores das que sufridas dentro dunha cadea.

Para que o Mecanismo nacional de prevención da tortura teña que facer un informe sobre as condicións de vida dalgúns enfermos no psiquiátrico de Conxo nos dá unha idea da gravedade da situación.

Desde estas páxinas animo a todas as organizacións políticas, institucións e ao mundo asociativo a ocuparse dun tema que en demasiadas ocasións está esquencido pola sociedade no seu conxunto.

Os enfermos mentais teñen que ter os seus dereitos protexidos e non ser obxecto de malas prácticas que veñen, en moitos casos, das propias autoridades sanitarias e dalgúns profesionais da sanidade que terían que ser expulsados das súas profesións e nalgúns casos seren ingresados, pero ingresados nun centro penitenciario.

E non me vale que me saian sindicalistas, profesionais que se adican á saúde mental ou autoridades que se ocupan desta materia a defender globalmente o gremio e as boas prácticas xerais nestes centros.

Estes profesionais e cargos son coma o resto da sociedade e algúns deles merecen estar nun centro penitenciario como o resto da sociedade. Dixen!