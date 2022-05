Putin, la realidad y el deseo

EL DESFILE del Día de la Victoria, en Rusia, ocupó las pantallas, pero lo hizo moderadamente. En cuanto a vehículos, blindados, tanques, tropas, no tanto en cuanto a las palabras de la celebración, que ya se presuponían inflamadas y orgullosas. Los analistas de estas demostraciones de poder patrio descubrieron que el desfile era limitado, y, esto era más obvio, sin aviación. No obstante, el problema era más bien conceptual: ¿se podía vender hoy una victoria, como la victoria de ayer que esta fecha recuerda?

Mientras los combates seguían en Ucrania, en medio del barro y los cascotes, el desfile se abría paso con cierta pulcritud, con la marcial coordinación, largamente ensayada, que la realidad no parece mostrar. Pero como dijo alguien en una televisión, los rusos siempre han hecho muy buenos desfiles. Se rememoraba la derrota de la Alemania nazi, aunque, inevitablemente, todos miraron y escucharon con atención, porque la conmemoración buscaba celebrar una victoria actual, sobre Ucrania, que por ahora no se ha producido.

El carácter festivo y nostálgico se vio irremisiblemente disminuido por la coyuntura bélica, a la que era difícil sustraerse. Incluso allí, en un lugar en el que no se acepta lo que se considera una definición occidental de lo que ocurre en Ucrania, y en el que se habla de una especie de operación liberadora (habitual en este tipo de retóricas, sólo hace falta repasar la historia), latía la sensación de que no había demasiado que celebrar.

Por supuesto, los discursos son enérgicos en estas ocasiones. Pero los discursos han perdido efecto hace mucho tiempo, como en otros lugares del mundo, por previsibles. Y, claro es, por propagandísticos. También los desfiles. Quizás este afán por mostrar ostentosamente el poder militar sirva para consumo interno, considerando, además, el control de la información, pero desde el exterior se compara de inmediato con los problemas sobre el terreno de las tropas rusas, según explican los estudiosos del conflicto, el alto coste, al parecer, tanto militar como humano, y la dificultad para cerrar la toma de ciudades clave, que aseguren y unan el corredor del sur, como al parecer se pretende desde Moscú. Hay, pues, un choque entre la realidad y el deseo, como tantas veces sucede. Y un choque entre unas imágenes, las de la pulcritud del desfile, las de la retórica belicista y patriótica, y las otras, las que llegan desde los campos del dolor en Ucrania, las imágenes de la destrucción y la muerte, las imágenes que recuerdan a todas las guerras pasadas.

Porque ese es quizás el asunto principal: la creencia de que la guerra tal y como se concebía en el siglo XX es aún posible en todos sus términos, especialmente en Europa. Por muchas razones, Putin parece no comprender del todo el mundo contemporáneo, o, al menos, parece no aceptar otra idea que no sea el uso de la fuerza: lo que se define como cruzada liberadora tiene un elemento nostálgico que parece pertenecer a otro momento histórico.

Lo peor es que todo esto no ha terminado. Había una esperanza (creo que infundada), que el papa Bergoglio había mencionado, citando a Orban, de que el Día de la Victoria fuera el final de la guerra. ¿Lo hubiera sido de haber podido anunciar, efectivamente, una victoria? Más bien parece que, ante esta gran tragedia, sólo podemos anunciar la derrota de todos.