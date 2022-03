Putin, un Hitler nuclear

Con el genocidio que Rusia somete a civiles de Ucrania, Vladimir Putin se convierte en un Hitler con miles de cabezas nucleares.

Putin, con 69 años, bien conservado, excoronel del Ejército, quiere colocar un presidente fiel a él en Ucrania, un pueblo que lucha por mantener su autodeterminación y libertad.

Putin tiene cuatro yates, una mansión, varios pisos, once relojes de alta gama y dinero colocado en cuentas de testaferros, lo que lo convierte en una de las personas más ricas, poderosas y delirantes del mundo, con sirenas como banda sonora del conflicto. El papel de la Unión Europea es discreto porque no puede actuar en suelo ucraniano, al no ser miembro de la UE, aunque la verdad es que teme la amenaza nuclear de Putin, una persona desiquilibrada.

El balance es una Ucrania destrozada, con cientos de muertos, incluidos menores, y donde los mayores de 16 años se apuntan al Ejército ucraniano que lucha con cócteles molotov y armas entregadas por la UE por la frontera polaca.

Otro aspecto humanitario está en los miles de refugiados que huyen por las fronteras de la zona. La UE sancionó a Rusia cortando sus relaciones comerciales y las aerolíneas. Putin responde con vetar los vuelos desde Moscú a Europa. Censura además a los medios que utilizan palabras como invasión u ocupación de Ucrania.

Mientras los ucranianos se refugian en el metro o bajos de edificios, los bebés nacen en condiciones precarias y hay hospitales de campaña para atender a los cientos de heridos. La invasión de Ucrania es una escalada sin precedentes desde la guerra fría con el peligro de que estalle una tercera guerra nuclear esta vez. El rublo y las bolsas se desploman. El precio de los combustibles y del gas se dispara.