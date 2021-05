1 ¿Opaca el reciente éxito de Ayuso el prestigio de Feijóo? Las famas más efímeras son aquellas que se adquieren de repente, sin más mérito que un golpe de suerte o una conjunción de circunstancias favorables. Es lo que le ocurrió a la presidenta madrileña, que sin la pandemia que le sirvió de base para su proyecto de ofrecer una vana felicidad al ciudadano y confrontar con el Gobierno, su ineficacia quedaría desnuda. O mucho se agrava la crisis del coronavirus o dentro de dos años no podrá escapar a una evaluación más objetiva en las urnas. Feijóo, sin embargo, es dueño de una brillante carrera como gestor, muy consolidada y avalada repetidamente en las urnas. Hoy no se le puede toser a Ayuso. En 2023, veremos.

2 ¿Suplantará Más Madrid a Podemos en toda España? Lo intentó en 2019 con Más País y el resultado fue 35 diputados frente a 2 a favor de la formación morada. Pero, ahora, con la marcha de Iglesias y el auge de MM en las recientes autonómicas, vuelve a tener otra oportunidad que, en principio, pinta mejor para sus ambiciones. Yolanda Díaz tendrá que hilar muy fino para superar las OPAS de Errejón y Sánchez. Talento no le falta.

3 ¿Habrá adelanto electoral en Andalucía o España? Se disparan los rumores, pero no habrá más urnas este año. ¿La razón? Ni Sánchez ni Moreno convocarán si no ven clara la victoria. Y como tienen dudas, no se arriesgarán.