1 ¿Tienen los dirigentes del PSdeG algún tipo de rebaja en la AP-9 que desconocemos el resto de los gallegos? Si no es así, no se explica su indolencia y falta de crítica ante la tomadura de pelo que supone que el Gobierno de Sánchez no cumpliese lo firmado con el BNG para rebajar los precios de la gran autopista gallega. Se puede entender que los principales líderes del socialismo gallego opten por cerrar filas con sus compañeros que forman el Ejecutivo de España, pero extraña que no haya ni un solo dirigente que se atreva a discrepar del argumentario oficial del partido para reconocer lo que es evidente para todo el mundo. “El que se mueva no sale en la foto” que se le atribuye a Guerra se queda corto.

2 ¿Hizo olvidar Martínez-Almeida a Manuela Carmena? Fueron muchos los madrileños que lloraron la marcha de la alcaldesa rupturista, que en su única legislatura se podría decir que marcó casi una época. Pero los caminos de la política son inescrutables y el nuevo regidor popular, al que no se le auguraba un futuro tan prometedor, es el mayor ídolo de la ciudad en poco más de un año en el cargo. Y lo consiguió entre una crisis sanitaria y una nevada, lo que tiene mayor mérito.

3 ¿Por qué no se retrasó el reinicio del curso? Demorar la vuelta del 8 al 11 permitirá ganar tres días perdiendo solo uno de clases, una buena opción teniendo en cuenta los contactos navideños. ¡Ojalá no haya que lamentarse!