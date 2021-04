1 ¿Por qué los servicios de gestión pública casi siempre son deficitarios? Esta cuestión bien podría encuadrarse en el epígrafe de la pregunta del millón, puesto que es desde siempre un lugar común al que nadie, hasta ahora, ha sido capaz de dar respuesta. Un buen ejemplo lo tenemos en el servicio de grúa y ORA, que desde que fue remunicipalizado por el gobierno de Martiño Noriega, en tres años acumula un déficit de dos millones de euros, cuando el plan era ahorrar más de doscientos mil euros respecto a la gestión que en su momento llevaba a cabo una concesionaria privada. En fin, el cuento de nunca acabar.

2 ¿Debería dimitir Marlaska tras el fallo contra la destitución de Pérez de los Cobos? Hay que reconocer que la sentencia de la Audiencia Nacional ha sido un auténtico varapalo al ministro del Interior, y más todavía si tenemos en cuenta que Grande-Marlaska es magistrado de carrera, lo que hace más incomprensible la decisión que tomó en su día. No obstante, no es menos cierto que el fallo judicial aún puede ser recurrido, por lo que el caso no está, ni mucho menos cerrado, y ya se sabe que las condenas de telediario no son lo más adecuado.

3 ¿Por qué está Galicia en el furgón de cola de la vacunación? Sanidade lo justifica por la dispersión poblacional en la comunidad, pero no parece lógico que de estar en cabeza del pelotón se haya pasado a los últimos lugares. Algo habrá que revisar para solucionarlo.