1 ¿Podría votar Podemos en contra de los Presupuestos Generales del Estado? Sería el no va más dentro del universo irracional que caracteriza a esta formación que en su día presumía de traer la nueva política: estar dentro del Gobierno y rechazar las cuentas que este presenta en las Cortes. Pero no es descabellado que esto ocurra, ya que los morados no están dispuestos a compartir la elaboración de los Presupuestos con Ciudadanos. “Esperamos que el PSOE cuide la mayoría que sustenta este Gobierno”, dijo una de sus portavoces. Cuando quieren ser inflexibles, saben mantener el pulso.

2 ¿A alguien le sorprende la huelga en la enseñanza convocada ya antes de empezar el curso? Es cierto que las incógnitas sobre el inicio del nuevo año académico son todavía muchas, pero el Gobierno gallego ya despejó algunas y el propio presidente de la Xunta se comprometió a publicar un extenso protocolo en la primera semana de septiembre. ¿Costaba tanto esperar a leerlo y analizarlo? ¿Por qué había tanta prisa en convocar el paro? La impresión que da es que la decisión estaba tomada, hiciese lo que hiciese la Administración.

3 ¿A qué se debe la repentina subida del agua en Ames? No hay un vecino que no se llevara una desagradable sorpresa con el último recibo del agua en este ayuntamiento. Dicen que las facturas se elaboraron por estimación, pero ninguna favorece al cliente.