1 ¿Se logrará, al fin, la tan necesaria coordinación de los aeropuertos gallegos? La falta de una política aeroportuaria unificada entre las tres terminales de nuestra comunidad es desde hace ya demasiados años una auténtica rémora para el crecimiento del sector en Galicia, algo que no por reiteradamente denunciado ha visto una solución viable hasta el momento a un exacerbado localismo que dio al traste las anteriores tentativas. Con este panorama, no lo tendrá nada fácil Sánchez Bugallo para poner de acuerdo a todas las partes implicadas, aunque voluntad, sin duda, no le ha de faltar.

2 ¿Afrontará de una vez el Gobierno un auténtico plan de choque para salvar a los sectores más castigados por la pandemia? La desaceleración económica provocada por la crisis sanitaria hace imprescindible, ahora más que nunca, un rescate en profundidad que posibilite la supervivencia de las empresas y, por ende, de sus trabajadores, tal y como se está haciendo en los demás países europeos. Si no se actúa en tiempo y hora, la economía acabará quebrando, y con ella toda la sociedad sufrirá las consecuencias.

3 ¿Cuándo acabaremos por concienciarnos de la gravedad que reviste la situación? Aunque la inmensa mayoría de la población es consciente, resulta intolerable que unos pocos pongan en peligro la salud de todos con su actitud irresponsable. Solo nos queda la tolerancia cero con quienes incumplen las medidas sanitarias.