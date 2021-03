1 ¿Está justificada la decepción de muchos hosteleros con la nueva normativa? La ampliación del horario de apertura hasta las nueve de la noche ha sido, en general, muy bien recibida por la mayoría del sector. No obstante, muchos se quejan de que resulta insuficiente, al no poder ofrecer cenas a sus clientes, que constituye uno de los pilares fundamentales de este tipo de negocio. Y, por supuesto, no les falta razón. Sin embargo han de ser conscientes de que lo primero es la salud y todos sabemos que las cenas, sobre todo de grupos de amigos, son un notable peligro para la transmisión del virus. Confiemos en que más pronto que tarde sea posible retornar a la plena normalidad.

2 ¿Recuperarán los ciudadanos la confianza en la vacuna de AstraZeneca? Por mucho que la OMS y la Agencia Europea del Medicamento no se cansen de afirmar que es segura y eficaz, todavía no han sido capaces de descartar su relación con los trastornos de coagulación que se han registrado. Y por muy ínfimo que sea el número de casos, es indudable que buena parte de la población mantendrá sus recelos.

3 ¿Arreciarán a partir de ahora los ataques de Pablo Iglesias al Gobierno? Sin duda, desde el momento en que va a dejar el Ejecutivo para presentarse como candidato en la comunidad madrileña, el líder podemita expresará con mayor vehemencia sus discrepancias, que son muchas. De hecho, el baile ya ha comenzado.