1 ¿Por qué nombra Sánchez a Illa candidato a la Generalitat? O bien el ministro del COVID lo hizo muy bien y el presidente quiere aprovechar su tirón para ganar votos en Cataluña o bien su labor al frente de Sanidad fue mala y su jefe se lo quita de en medio con la disculpa de las elecciones autonómicas (para no reconocer abiertamente que lo destituye por negligente). En el primer caso, Pedro Sánchez desprecia a todos los españoles y demuestra que le interesa más el éxito de su partido que la batalla contra el virus. En el segundo, su desconsideración es sólo con los catalanes.

2 ¿Busca el PSdeG acabar como En Marea? Primero aplauden el ninguneo del Gobierno de Sánchez a Galicia en sus dos Presupuestos, los que no pudo aprobar y los que recientemente sí aprobaron; y ahora justifica que el Ejecutivo central no rebaje desde ya los peajes de la AP-9 en cumplimiento del pacto de investidura con el BNG, alegando que los nacionalistas no votaron favorablemente a los Presupuestos. Por esa extraña regla de tres, si el pacto de investidura queda roto, Sánchez debería devolver la Presidencia. Menos mal que en Madrid tienen más luces.

3 ¿Está en el ADN del PP oponerse a los indultos? Escuchando las profecías del fin del mundo sobre el indulto de Junqueras se diría que sí. Pero Aznar ya indultó al ministro Barrionuevo, condenado por el secuestro de un industrial. ¿Serán cosas de Casado?