1 ¿Logrará España esquivar la cuarta ola del coronavirus? Aunque no existe un consenso al respecto por parte de los expertos, la inmensa mayoría no se muestra especialmente optimista. Aunque en estos momentos las cifras no son todavía alarmantes, ya comienzan a registrarse signos de un repunte en buena parte del país y no se puede descartar un inminente cambio de tendencia en sentido negativo. De nuestro comportamiento durante estos días dependerá en buena medida lo que vaya a ocurrir en las próximas semanas y meses.

2 ¿Estamos cumpliendo a rajatabla con las restricciones para frenar la pandemia? La inmensa mayoría de ciudadanos, sí, pero, como suele ser habitual en estos casos, una minoría no respeta la legalidad, dando muestras de una total falta de civismo e inconsciencia que pone en peligro a toda la sociedad. El incremento de fiestas ilegales y la proliferación de individuos que se saltan a la torera la normativa puede acabar resultando catastrófico. No debemos olvidar la imperiosa necesidad de ser prudentes y no bajar la guardia en ningún momento.

3 ¿Tan alargada es la sombra de Carles Puigdemont en la política catalana? Sin duda, y lo llevamos viendo desde hace ya mucho –demasiado– tiempo. Durante varios años fue, desde su refugio en Waterloo, presidente a la sombra de Quin Torra, y ahora continúa moviendo los hilos en la negociación para elegir un nuevo president.