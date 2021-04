1 ¿Nos encontramos ya en la antesala de una cuarta ola? De momento es difícil pronunciarse en tal sentido, pero el incremento paulatino de contagios hace presagiar que sí. Y, desde luego, la masificación de muchos establecimientos y el abarrote de las calles en algunas zonas, propiciada por la bonanza climática de estos últimos días, no ayuda precisamente al optimismo de cara a esquivar una nueva ondonada del coronavirus. Confiemos al menos en que, como predicen algunos expertos, sus consecuencias sean menores y menos graves que en las anteriores.

2 ¿Resulta lógico el miedo que muchos ciudadanos tienen a las vacunas? Cobra todo su sentido si nos atenemos al popular dicho “el miedo es libre”. No obstante, si nos guiamos por el sentido común ese miedo tiene mucha menos razón de ser, puesto que otros tratamientos, de uso generalizado desde hace décadas, presentan bastantes más riesgos. Algo que debemos tener muy presente.

3 ¿Por qué no se incrementan las penas para los okupas? Es un clamor social que la legislación está obsoleta y no es capaz de resolver este preocupante problema, que cada día va a más. Deben endurecerse los castigos y propiciar que la actuación policial pueda ser más ágil y resolutiva, pues, como plantean muchos, no tiene la menor lógica que sea mayor la sanción por sustraer un teléfono móvil que ocupar ilegalmente una vivienda ajena.