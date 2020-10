1 ¿Puede Educación controlar los horarios del Aula Virtual? Si no lo hace ya, debería empezar a preocuparse por el tema. Esta herramienta de ayuda digital no puede convertirse en educación a la carta para los profesores y que los alumnos paguen sus jornadas desordenadas. ¿Qué sentido tiene que durante todo el día los estudiantes no tengan tarea y se la pongan pasadas las 22.00 horas? ¿Son esos horarios normales para niños y adolescentes?

2 ¿Por qué el miembro del Gobieno más valorado es Nadia Calviño? Porque es la que más alejada está del ensordecedor barullo político que perturba a los españoles y se dedica única y exclusivamente a hacer su trabajo. Por eso los ciudadanos la perciben como una ministra seria y con sólida formación que solamente busca resolver los problemas y no crearlos donde no los hay.

3 ¿Cae el PP de Casado en la trampa que le tiende el Gobierno? Los populares embisten en el Parlamento como los victorinos en las plazas de toros y, claro, salen mareados de las manuelinas de Iglesias y doloridos de las banderillas de Sánchez. Si el PP se dedicara a llevar al Congreso las preocupaciones de los ciudadanos, pondría en problemas al Ejecutivo porque lo obligaría a dar explicaciones. Pero, mientras comparezca con ganas de bronca y con exageraciones como comparar a España con una dictadura, sólo logra descalificarse a sí mismo, a la vez que el Gobierno lo torea.