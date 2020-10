1 ¿Para qué sustituyó Casado a Cayetana Álvarez de Toledo? Parecía una consecuencia directa de la cuarta victoria de Feijóo en Galicia el 12-J, fecha en la que el presidente del PP nacional comprendería que la dureza de su portavoz parlamentaria no era el camino más adecuado para llegar a La Moncloa. Pero resulta que su sustituta llama “dictadura” al Gobierno de Sánchez, al que, además, Ayuso lo acusa de “usar las pistolas”. Para insistir en la misma línea era preferible seguir con Cayetana. Tenía más clase y gracia.

2 ¿Cómo se puede interpretar la nueva encuesta del CIS? El escenario electoral español es prácticamente el mismo que en los últimos comicios generales. Que el PP y Vox suban ahora levemente y PSOE y Podemos bajen también unas décimas son unos resultados que se compensan con el barómetro de septiembre, donde ocurrió al revés. Un año después de la segunda victoria de Sánchez, la izquierda estaría en disposición de volver a formar gobierno y de los tres partidos de derecha sólo, en relación al 10-N, sube un mínimo Ciudadanos.

3 ¿Devolverá Alcoa los cincuenta millones que se llevó en subvenciones? Evidentemente que no, la advertencia que le lanza el Ministerio de Industria en realidad no es para que los reintegre, sino para que reconsidere su intención de cerrar su factoría en A Mariña. Esperemos que la cosa no acabe en los tribunales. Se perdería más tiempo.