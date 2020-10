1 ¿Conseguirá Vox su objetivo con la moción de censura? Seguramente, sí, pues este no es ni ganarla –es imposible– ni poner en aprietos al Gobierno de Sánchez e Iglesias. Abascal los criticó duramente, es cierto, pero durante su largo discurso no mencionó ni una sola medida que pondría en marcha en el caso de ser presidente. No perdió el tiempo en ello, ya que lo único que pretende con esta moción que finaliza hoy es obligar a Casado a retratarse. Y en el hecho de que el PP retardase tanto el hacer público el sentido de su voto se demuestra que Vox acertó de lleno con su cañonazo a la línea de flotación de su íntimo rival, que no se hundió, pero sí quedó tocado.

2 ¿Pedirá la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, el toque de queda? Su consejero de Sanidad lanzó la idea, pero con el paso de los días parece que el Gobierno madrileño se está olvidando del tema. El motivo puede ser el escaso apoyo que la propuesta recibió de los barones de su propio partido, que prefirieron echar balones fuera antes que dar por buena la solución que les llegaba desde el PP capitalino. O, tal vez, porque el ministro Salvador Illa no la rechazó de plano.

3 ¿Podría ser la judicial la vía para sacar a Jácome de la alcaldía de Ourense? Si la Justicia fuese rápida, no habría que excluirla, pero con la lentitud que la caracteriza acabaría antes la legislatura. Sin descartar que pueda ser inocente de lo que le imputan.