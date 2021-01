1 ¿Lo estamos haciendo tan mal en la lucha contra la pandemia? Esto es lo que se preguntan millones de ciudadanos en toda Europa, y en la mayor parte del planeta, viendo como día a día se incrementa el número de infectados sin que parezca tener remisión. Y, efectivamente, algo –o muchas cosas– debemos estar haciendo mal, sobre todo si pensamos en lo que ocurre en la ciudad china de Wuhan, donde comenzó todo hace poco más de un año y que, sin embargo, pudo celebrar masivamente la Nochevieja, pues desde el mes de mayo no ha registrado ningún contagio por transmisión local. Igual es el espejo en el que todos deberíamos mirarnos.

2 ¿Ha demostrado el papa una especial sensibilidad hacia Compostela? Sin duda. La decisión de prorrogar durante 2022 el Año Santo es una prueba palpable de que Francisco no es ajeno a la dura realidad que ha desencadenado la pandemia del coronavirus, y no dudó en atender la petición del arzobispo de Santiago. Una excelente noticia, especialmente desde el punto de vista de la recuperación económica. Y no descartemos, más bien al contrario, que Francisco visite Santiago.

3 ¿Es normal que este año nos pongan tan dura la cuesta de enero? No parece muy lógico que, con la que está cayendo, suban artículos de primera necesidad o las cuotas de los autónomos, uno de los sectores más afectados por la crisis. Algunos parecen empeñados en poner las cosas difíciles.