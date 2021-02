1 ¿Le hicieron sus enemigos la campaña a Illa? El pistoletazo de salida se dio con el “todos contra el ministro” y en estas dos semanas no sólo se continuó con este guion, sino que se radicalizó su puesta en práctica. En todos los debates, Illa recibía el ataque de todos y todos le pedían explicaciones. ¿Era él, acaso, el presidente de la Generalitat que debía rendir cuentas? Como favorito entre los candidatos constitucionalistas, era lógico que los soberanistas salieran a por él. No así en el otro bloque, donde, sin ir más lejos, hace tres años habían respetado a una Arrimadas que se salía. Pero ser socialista tiene un precio para la derecha. El resultado: Illa monopolizó la campaña. Veremos, el domingo, sí también las urnas.

2 ¿Se fueron con el bipartidismo los ‘cara a cara’? Se impone el debate multicara, que tiene de bueno que no se excluye a nadie, pero es caóticos y pierde interés. En Cataluña, no obstante, aunque quisieran sería imposible un cara a cara por la dificultad de elegir a los aspirantes. El presidente no repite, el verdadero líder de Junts está en Bruselas, el de ERC en la cárcel, la de Cs en Madrid, Illa sólo es un debutante con buenos sondeos...

3 ¿Puede ser Cataluña la tumba de Iglesias? Tras sus fracasos en Galicia y el País Vasco, son muchos los que esperan un nuevo patinazo el 14-F para ir a por él. Muy buen resultado no obtendrá, pero si el soberanismo pierde la mayoría, su posición entre ERC y el PSOE lo convertiría en clave.