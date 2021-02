1 ¿Se deberían liberar las patente de las vacunas del COVID? Si el género humano actuara con perspectiva de especie inteligente y en peligro de extinción, sería lo más coherente. Porque la amenaza que supone este virus reside en su capacidad de mutación, de manera de que si no se le derrota antes de que adquiera una forma mucho más letal, el ser humano tendrá un grave problema de supervivencia. Y, para arrinconarlo, no llegará con vacunar a la gente de los países más desarrollados, sino que será necesario inmunizar a la casi totalidad de la población mundial. Y si este proceso no se acelera, simplemente, para que unos pocos ganen mucho dinero, como especie somos muy estúpidos e inconscientes.

2 ¿Por qué se duda de la fidelidad de Yolanda Díaz a Iglesias? Hay rumores que aseguran que, cuando se rompa la coalición de Gobierno, la ferrolana seguirá al frente de su Ministerio en el Ejecutivo del PSOE. No aportan estos dimes y diretes argumentos que sustenten esta hipótesis y, al menos públicamente, la titular de Trabajo despeja dudas: como su jefe, considera que España es una democracia imperfecta.

3 ¿Existe déficit democrático en España? No más que en cualquier país de su entorno, aunque afloren tics contra la libertad de expresión en contextos concretos, como el expediente a Piqué por valorar el arbitraje español. ¿No hay más argumentos contra su análisis que la sanción?