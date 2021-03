1 ¿Qué supone que Puigdemont haya perdido su inmunidad como eurodiputado? Aunque muchos en España lo estén vendiendo como una victoria definitiva sobre el díscolo expresidente de la Generalitat, la verdad es que se trata de una decisión política, no judicial. El recorrido por los laberintos de la Justicia se reinicia a partir de ahora, pero no hay que olvidar que todos los precedentes en los juzgados europeos favorecieron a Puigdemont. Y, o mucho afinan los tribunales españoles, o en principio no hay nada que anime a pensar que la suerte del exiliado alegre pueda cambiar. Para empezar, entre recursos y peticiones de extradición, el proceso va todavía para largo.

2 ¿Qué consecuencias tendrá que PSOE y Podemos votasen distinto sobre la inmunidad del ‘prófugo’ catalán? Ambos partidos hicieron lo que se esperaba (los socialistas contra los intereses de Puigdemont y los rupturistas a favor), así que este lío seguramente ya lo tendrán resuelto internamente. Y, a nivel público, carece de coste. Podemos fue consecuente con lo que piensa del procés y el PSOE es consecuente con su línea habitual que consiste en decir una cosa y hacer lo contrario.

3 ¿Tendrán los alumnos vacaciones de Semana Santa? Después de un año completo de fatiga pandémica, confinados o limitados de movimientos y con esfuerzos extra, bien las merecen. Pero si los cargan de tareas, sólo tendrán vacaciones los profesores.