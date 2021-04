1 ¿Puede ser Isabel Díaz Ayuso la próxima candidata del PP a la presidencia del Gobierno español? Aunque todavía sea un poco pronto para plantearse esta cuestión, no es nada descabellado que tal situación llegue a producirse. Cada vez son más quienes en el seno del Partido Popular la postulan como muy posible candidata a La Moncloa, y si, como hasta ahora, Núñez Feijóo sigue sin animarse a dar el salto político hacia la Villa y Corte, y Pablo Casado continúa sin levantar cabeza, la hipótesis cobraría cada vez mayor fuerza. Tiempo al tiempo.

2 ¿Tiene sentido prohibir la circulación de bicicletas por el casco histórico de Santiago? Con la excepción de algunas calles, por su estrechez o la saturación peatonal, no parece muy lógico que se quiera prescindir de un vehículo que no contamina y, por su ligereza, no provoca daños en el enlosado de la zona histórica. Y menos sentido tendría todavía el veto en unos tiempos en los que se impone la ecología y la protección del medioambiente.

3 ¿Es aconsejable la reapertura del ocio nocturno? Aun siendo conscientes de lo que está sufriendo desde hace un año, una desescalada precipitada del mismo podría entrañar enormes riesgos, lo que a la larga sería contraproducente para el propio sector. El avance de la vacunación todavía es muy lento y estamos lejos de la inmunidad de rebaño, por lo que conviene tomar decisiones muy prudentes.