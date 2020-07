1 ¿Volverá a ser Miguel Ángel Santalices el presidente del Parlamento? Las cosas que funcionan no se tocan es uno de los lemas que defiende Feijóo, pero en las últimas horas hubo los movimientos clásicos en el partido para colocar a unos y señalar a otros. Como hay puestos a repartir no son pocos los que piden enviar señales de renovación a la sociedad pero, y esto parece claro, Santalices es un valor seguro y sólido. Y mejor no tocar lo que va bien.

2 ¿Será Bieito Rubido el nuevo director xeral de la CRTVG? El todavía director de ABC era el candidato de Feijóo en 2009 para ese puesto, pero la ilusión por dirigir un gran periódico nacional pudo más en las aspiraciones del periodista de Cedeira. Ahora las cosas son distintas y su nombre suena con mucha fuerza.

3 ¿Se toman las medidas necesarias en los aeropuertos para evitar la propagación del covid-19? A tenor de los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Sanidad, la respuesta es obvia: no. El propio Fernando Simón reconoce que muchos viajeros se están subiendo a los aviones con sintomatología del coronavirus, y en las dos últimas semanas se registraron en España casi doscientos casos positivos procedentes de 140 vuelos. Algo se está haciendo mal, tanto en España como en los países de origen, para que esto suceda, y o bien nos ponemos las pilas de una vez o la pandemia continuará in crescendo todavía durante mucho tiempo.