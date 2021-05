1 ¿Es normal que los ceutíes abucheen a Pedro Sánchez? Además de constituir un gran error estratégico –de ahí que no debería ser alentado por los dirigentes de la oposición–, qué pobre patriotismo demuestran los españoles de esta plaza recibiendo al presidente del Gobierno a gritos, mientras los marroquíes jalean a su rey. ¿Qué méritos reúne el monarca alauí que no tenga Sánchez? Mohamed VI juega con la vida de sus súbditos más desamparados para presionar a España, sin importarles su vida. El presidente español, elegido democráticamente, trata de defender la integridad y los intereses de su país. Errado o no, el momento para decírselo será en las urnas, ahora toca cerrar filas. En esto nos gana Marruecos.

2 ¿Por qué EE. UU. se alinea con Marruecos? La estrategia de Joe Biden –que difícilmente sabrá dónde queda Ceuta– es la misma de su antecesor, que en este particular tablero diplomático apuesta por afianzar su alianza con Israel, a quien el rey marroquí reconocerá a cambio de poder hacerse con el control del Sáhara. España, que poco podrá hacer para que Biden cambie de opinión, debe dirigir su diplomacia hacia la UE, cuyo apoyo sí le es esencial.

3 ¿Se atreverá Ábalos a imponer peajes en las autovías? Si lo hace, el PSdeG puede ir pensando en no presentarse a las próximas autonómicas, porque su ridículo sería histórico. PP y BNG rentabilizarían esa medida que el 100 % de los gallegos rechaza de plano.