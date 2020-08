1 ¿Tienen sentido las restricciones impuestas al sector de la hostelería? Aunque es indudable que el perjuicio económico que les causa es enorme, también lo es que el interés general y la protección de la salud han de preponderar sobre cualquier otro. Con los rebrotes del covid-19 en plena expansión, a la Administración no le quedaba más remedio que arbitrar las disposiciones oportunas para intentar paliar en lo posible la pandemia, y así lo ha hecho. No obstante, no es menos cierto que resulta imprescindible tomar las medidas necesarias para ayudar en lo posible a un sector que está sufriendo de forma muy severa el impacto del coronavirus.

2 ¿Se recuperará el Camino de Santiago de cara al Xacobeo’21? Pese a que la incertidumbre es total sobre la evolución de la pandemia durante los próximos meses, las actuales cifras de peregrinos, que se han disparado durante este mes de agosto, hacen albergar serias esperanzas de que la Ruta Jacobea irá progresivamente recobrando pujanza, y aunque la afluencia sea notablemente inferior a la esperada debido a la situación sanitaria, todo hace prever que se irá reactivando con el paso de los meses.

3 ¿Es necesario un refuerzo policial en Compostela? Así lo demanda el propio Cuerpo, pero, sobre todo, los ciudadanos, que son quienes realmente sufren en carne propia el déficit de efectivos. Y esta necesidad se acrecienta a las puertas del Año Santo.