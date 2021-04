1 ¿Es Feijóo el político más afable y el que mejor cae? Es obvio que una parte importante de su indiscutible éxito (el otro es la gestión) se basa en el factor humano. Posee don de gentes y se preocupa por satisfacer y comprender a todos. Por eso siempre tiene tan buena sintonía con todos los ministros, sean del PP, del PSOE o de Podemos. Los últimos ejemplos: Yolanda Díaz y Ábalos.

2 ¿Qué cambiará en Ames con el nuevo alcalde? Es pronto para decirlo, pues el que llega, aunque no es nuevo en el Gobierno, tiene derecho a los cien días de gracia en su estrenado puesto. Pasado este periodo, es de esperar que, al menos, todos los vecinos sean tratados por igual, cosa que ahora no ocurre. Qué se pregunte y revise el nuevo regidor los criterios, por ejemplo, con los que se multa. Unos aparcan mal todo el día y no pasa nada. Otros, paran dos minutos para un recado y ya tienen la sanción encima. ¿Por qué?

3 ¿Cuántos reglamentos de fútbol hay? Errar es de humanos, pero presumir del error, con la prepotencia del que sólo puede hacerlo desde la posición de su cargo, es la cara más zafia de la ignorancia. El árbitro Gil Manzano tuvo el atrevimiento de decirle a Messi, el mejor jugador de la historia, “si quieres te enseño el reglamento”. ¿Cuál, el de la voz interior que le susurra a su oído que determinadas faltas dentro del área no deben ser señalas como penalti por lo tontas que son? ¿O el rige para los demás?