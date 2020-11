1 ¿Los Presupuestos Generales presentados para 2021 son los que realmente necesita Galicia? Sin duda, no, pues nuestra comunidad tiene toda una serie de necesidades que no se contemplan en las cuentas para el próximo año. El Gobierno prefirió primar a otras comunidades, como Cataluña, de las que precisa constante apoyo, olvidándose una vez más de las urgencias de Galicia. Si no se le pone remedio, y con la que está cayendo debido a la pandemia, la crisis económica se perpetuará todavía unos cuantos años más.

2 ¿Se está ninguneando al aeropuerto de Lavacolla? Esa es la sensación que se percibe en los últimos tiempos, pues ya son varias las compañías que han dejado sin apenas vuelos a la terminal Rosalía de Castro, de forma muy especial aquellos que registraban mayor demanda, como es el caso de los que unen a la capital de Galicia con Madrid. No parece de recibo que se prime a aeródromos como el de Alvedro que tienen un flujo de pasajero muy inferior.

3 ¿Llegará a decretarse un segundo confinamiento? Es un horizonte hacia el que nadie quiere mirar, pero si las actuales medidas de restricción de la movilidad, toque de queda incluido, no funcionan, que a nadie le quepa la menor duda, se dictará, más pronto que tarde, al confinamiento. De nosotros depende ahora actuar con la suficiente mesura y sentido común para intentar que no se llegue a tal situación.