1 ¿Hasta cuándo seguirá el Gobierno central tomándole el pelo a los gallegos? Después de sacar adelante unos Presupuestos que nos ningunean en comparación con otras comunidades, ahora se vuelve a incrementar, por enésima vez, el precio de los peajes en la autopista AP-9, siendo de las pocas en España que se encarecerá con el inicio del año. Y, además, con el agravante de incumplir lo pactado con el BNG en las negociaciones previas a la investidura de Pedro Sánchez. Está claro que en Madrid, algunos nos toman por el pito del sereno.

2 ¿Se tendrían que incrementar las sanciones a quienes incumplen la normativa anti-COVID? Es muy triste decirlo, pero posiblemente no quede más remedio ante la actitud delictiva y, sobre todo, incívica e irresponsable de algunos. Que a lo largo de las fiestas navideñas se celebren unas cuatro mil fiestas ilegales da buena cuenta de la falta de escrúpulos y sentido común de aquellos que solo piensan en rentabilizar la desgracia ajena o divertirse sin tener en cuenta el peligro que supone para toda la sociedad. De auténtica pena.

3 ¿Ha fracasado rotundamene la Ley Antitabaco? Aunque la tasa de fumadores no se ha reducido y, por ende, no bajó el consumo, no se puede hablar de fracaso absoluto, pues din duda ha constituido la primera piedra para concienciar a la población de los graves riesgos que supone el fumar. Pero conviene persistir.