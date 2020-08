1 ¿Qué parte de culpa tienen el Fuenlabrada y el presidente de la Liga en la situación que se está viviendo en a Coruña? Alguien debería reflexionar, en serio, sobre el tema. El lunes 20 de julio, cuando debería jugarse el partido en Riazor, en el área sanitaria de A Coruña había 27 personas infectadas con covid-19. Desde ese momento los casos fueron aumentando de forma exponencial y ayer, tras jugarse el simulacro de encuentro, eran 246. Desde entonces pasaron veinte días de calvario y se dispararon los positivos por cuenta de los infectados del club madrileño. ¿No es una grave negligencia? Parece claro que los miembros de la expedición (contagiados) pasearon por A Coruña el virus. Y el Tebas se escojona.

2 ¿Quién fue el personaje que recomendó a Abel Caballero que aceptara la propuesta de María Jesús Montero? Era un tema envenenado que el alcalde de Vigo no supo gestionar. Tras una llamada y una cita con un destacado miembro del PSOE se le garantizó que no había trampa y que él (Abel) iba a sacar tajada de esto. Pero no calculó bien los problemas que se le venían, Y es que cuando se juega con el dinero...

3 ¿Quién se encargará de levantar Podemos-Galicia? Hay un vacío de poder y todos miran a Madrid pero allí, con otros frentes abiertos, están pendientes de otras cuestiones más mundanas. Gómez-Reino se borró y Yolanda Díaz no quiere saber nada. Ahora ella es ministra y no se embarra.