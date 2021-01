1 ¿Puede el mundo respirar más tranquilo con Joe Biden? Todo lo que sea la disipación de Trump es una buena noticia. Aparte, el discurso del nuevo presidente ofrece razones para el optimismo. Sus promesas de unir al país, regenerar la democracia y restablecer las relaciones internacionales retoman la cordura. La que nunca debió de perder EE. UU.

2 ¿A qué espera Sánchez para indultar a los presos independentistas condenados? Si de verdad piensa hacerlo, lo lógico es que lo hiciese antes de la celebración de las elecciones catalanas para que los afectados pudieran ejercer todos sus derechos y, por ejemplo, a Junqueras se le permitiera encabezar la candidatura de ERC y optar a la Presidencia de la Generalitat. Sería así si los indultos fuesen fruto del convencimiento, pero hasta en esto el presidente del Gobierno lo tiene todo calculado. Los sacará de la cárcel para tener una legislatura más cómoda, pero primero le deja despejado el camino a su candidato Illa.

3 ¿Por qué se elevan los contagios en los centros educativos? Porque alumnos y profesores no pueden vivir en un búnker y si el coronavirus se disparó en todos los ámbitos, el académico no iba a ser menos. Sin embargo, contabilizados ya más de dos mil casos, igual sí es el momento de tomar medidas especiales como, por ejemplo, que en las clases de Educación Física no se realicen actividades que supongan compartir petos, patines o balones.