1 ¿Aprenderán otros de la eficacia de los gallegos? La sanidad pública de nuestra comunidad inyectó casi diez mil vacunas en una semana, más de la mitad de las recibidas. Por otros pagos donde habitualmente critican a los demás, como es el caso de Cataluña, apenas utilizaron un 13 por ciento. Y en Francia, tan dada al chauvinismo y la autocomplacencia, en diez días sólo recibieron la vacuna 138 personas. No estaría de más que algunos dejasen de menospreciarnos y fuesen capaces de ver la paja en su propio ojo y no la viga en el ajeno.

2 ¿Irán a más las desavenencias entre Bloque y PSdeG? Son dos partidos llamados a entenderse y así lo hacen en tres diputaciones y en bastantes concellos, pero en el Parlamento gallego las cosas están muy frías. Los socialistas, tras haber superado al PP en las europeas y disputarle el primer puesto en las generales, no asimilaron el sorpasso en las autonómicas. Por eso Gonzalo debería tomar nota y no hacer tanto seguidismo de la política madrileña. No le conviene nada.

3 ¿No toma vacaciones Gonzalo Caballero? El líder socialista es el único de los portavoces de partidos gallegos que acudió todos los lunes de esta época navideña a su cita con los medios de comunicación. Tanto Pedro Puy como Ana Pontón delegan en segundos espadas en estos momentos en los que la actividad parlamentaria está bajo mínimos. ¿No tiene relevo o prefiere dar él la cara?