1 ¿Por qué los gobiernos se mueven en la provisionalidad? Ante la nueva normalidad que nos dibujó el coronavirus, los ciudadanos reclaman certidumbres de las administraciones públicas, pero estas no solo no se las dan, sino que abiertamente no disimulan sus inseguridades. Tanto el Gobierno central como los autonómicos no se atreven a decirnos cómo va a ser el futuro inmediato y todos los planes que esbozan lo hacen bajo la advertencia temporal que expresa la coletilla “a día de hoy”. El ejemplo más claro ocurre con el comienzo del curso escolar, nadie sabe cómo será. Y, en parte, es comprensible, porque nos enfrentamos a un panorama desconocido, pero esta situación no puede llevarnos a buen puerto.

2 ¿Es justo que se judicialicen las cuentas de Podemos? Aunque no se estén barajando cifras desorbitadas –como los cerca de sesenta millones de euros que Bárcenas se llevó a Suiza–, si hay irregularidades contables en las finanzas de la formación morada es obligado inspeccionarlas. La ley es igual para todos y los 363.000 euros bajo sospecha tendrán que ser explicados por los dirigentes rupturistas.

3 ¿Debe la Fiscalía investigar las barras americanas? La exigencia de Irene Montero suena a querer desviar el foco de las cuentas de su partido, pero tampoco le falta razón. Los bares de alterne son una ilegalidad a la vista de todo el mundo, menos a los de la Fiscalía. ¿Qué motivo habrá?