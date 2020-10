1 ¿Impulsará la moción de censura la carrera de Pablo Casado? Por primera vez desde que fue elegido presidente del PP, el sucesor de Rajoy dio la impresión de estar preparado para ser alternativa de Gobierno. Al final, no era tan difícil cerrarle la puerta a la ultraderecha. Casado supo salir de la celada de Abascal con habilidad y brillantez y le dio la vuelta a la tortilla parlamentaria que le habían preparado todos, incluido Sánchez, que le marcaba el camino. Tal vez sea un poco tarde ya, como le dijo Iglesias, o quizá no, pues queda mucha legislatura. De la moción su figura sale reforzada, de eso no hay duda, aunque igual a costa de debilitar la posición de sus presidentes autonómicos que dependen de Vox.

2 ¿Sabía el PSOE qué votaría el PP? Nadie esperaba que Sánchez subiera ayer a la tribuna a cerrar el turno del Gobierno –Iglesias había ejercido esa función en la segunda y última jornada–, pero su intervención no fue improvisada. La jugada final de ofrecerse a Casado para negociar la renovación del poder judicial salió, como todo, del laboratorio de Redondo. Y antes de producirse se la adelantaron a los medios. Como si supieran lo que iba a hacer el PP.

3 ¿Por qué acató Cayetana el voto negativo que decidió Casado? La exportavoz del PP había amagado con abstenerse, hiciese lo que hiciese su formación, pero se lo pensó mejor. Obedeciendo sigue en el partido, que será largo. Si no, quedaría en fuera de juego.