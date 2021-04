1 ¿Por qué el Gobierno de la Xunta vuelve a adelantarse en la lucha contra el coronavirus? Porque cuando hay vocación de servicio al ciudadano se nota. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, sube el índice de audiencia de toda televisión que visita, que es a lo que se dedica además de a vender libros. Pero luego lo increpan en su comunidad porque hablar habla mucho pero no da soluciones. Es un ejemplo y no el peor que podríamos poner. El caso del presidente Sánchez es peor. ¿Y qué pasa en Galicia? Que tiene los niveles más bajos de COVID-19 y ahora es pionera en el uso de medidores CO2 en locales cerrados. Cuando aún hay quien no sabe lo que es el dióxido de carbono, aquí ya lo controlamos.

2 ¿Para qué estuvimos todos estos meses en estado de alarma? Según la nueva teoría de Pedro Sánchez, no habría hecho falta tanto sacrificio. El presidente admite que estamos ante una cuarta ola de contagios y al mismo tiempo asegura que no hace falta prorrogar el estado de alarma. Pero, entonces, ¿para qué lo mantuvo todo este tiempo? Al final, va a haber que darle la razón a Ayuso.

3 ¿Qué significa que las calles de la nueva ORA mantengan vacías las plazas para aparcar? Que la gente que antes estacionaba su coche en la calle ahora tiene que hacerlo en un parquin y gastarse una pasta. O eso o, el que pueda, dejar de venir a Santiago. La nueva medida empeora la calidad de vida de los ciudadanos.