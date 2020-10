1 ¿Por qué el PSdeG rechaza la fórmula del PP para expulsar a Jácome de la alcaldía? Los socialistas quieren sustituir al regidor de Ourense con un Gobierno suyo en minoría, pero deberían pensar que la única forma de echarlo es uniendo el voto de las dos grandes formaciones. ¿Por qué, entonces, no gestionar juntos?

2 ¿Dónde estudió Derecho Inés Arrimadas? Igual habría que preguntarse si realmente cursó esta carrera, ya que su actuación ayer en el Congreso invita a no descartar que su licenciatura sea un fraude. La líder de Ciudadanos preguntó dos veces a Pedro Sánchez si va a seguir permitiendo que un imputado permanezca en su Gobierno, en referencia a Pablo Iglesias. Aunque el presidente le aclaró que no está imputado y que sobre él sólo pesa una petición de investigación, continuó erre que erre llamándole imputado. No es que no respete la presunción de inocencia, algo que no sería novedad, es que confunde o maneja a su antojo las calificaciones y los términos jurídicos.

3 ¿Cuándo se pondrá orden al uso del Aula Virtual? Siguen llegando a nuestra centralita quejas de madres y padres de alumnos cabreados porque les es imposible planificar un fin de semana en familia. Creen, por ejemplo, que pueden disponer del domingo libre y se encuentran con la sorpresa de que de madrugada el profesor sin vida o con vida desordenada frio a sus hijos con una larga lista de tareas.