1 ¿Empezó la campaña de Madrid en el seno del Gobierno? En el mismo momento en que Pablo Iglesias anunció su marcha del Ejecutivo para presentarse en Madrid ya sembró la semilla de la discordia al proponerle a Sánchez que Yolanda Díaz ocupara su Vicepresidencia. Era más que una simple recomendación, porque Podemos tiene derecho a nombrar a sus miembros en los puestos pactados en el acuerdo de coalición. Pero la proposición tenía trampa, porque con Yolanda va asociada la cartera de Trabajo, que de esta forma quedaría por encima de la vicepresidenta tercera desde donde Calviño dirige toda la política económica. Esta subversión Sánchez no la podía tolerar. Y no la toleró.

2 ¿Retrasará la interinidad de Díaz la llegada de fondos para el empleo? Feijóo contaba con repartirlos durante el mes de abril, para conseguir así, con la rapidez en su distribución, minimizar la pérdida de puestos de trabajo en la comunidad gallega. Pero estos días de zozobra y desconcierto en la corte madrileña que afectan de lleno al Ministerio de Trabajo no ayudarán a que se acorten los plazos. Madrid vive en su mundo.

3 ¿Por qué no bajó aún las tarifas de la AP-9 el Gobierno? Porque no le dio la gana, así de claro. No hay problemas técnicos que en un año no se resuelvan, pero es que, además, ¡todavía andan estudiando las estadísticas de los hábitos de los conductores!