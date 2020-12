1 ¿Por qué critica la oposición la reforma de la lei de saúde? Decir que no es oportuna es desconocer absolutamente el momento de pandemia que vivimos. Si no es ahora pertinente su reforma, para adecuarla a las circunstancias de la grave pandemia que nos espanta, ¿cuándo lo será? La alarma la dicta el COVID, no la ley.

2 ¿Acabará Cayetana Álvarez de Toledo cayendo en las redes de Vox? Aunque no sería de extrañar, la exportavoz parlamentaria del PP siempre se mostró fiel a la militancia en el partido de Aznar, pese a que en muchos momentos, como en el actual, se sienta incomprendida. Últimamente recibe sin parar cantos de sirena desde la ultraderecha, especialmente de la boca de Espinosa de los Monteros, que seguramente habrá que relacionar con las inminentes elecciones catalanas. Fichar a Cayetana, diputada por Barcelona, sería un duro golpe para las aspiraciones del PP de Casado en estos comicios.

3 ¿Merece el aprobado la administración educativa en la gestión del primer trimestre del curso? No era fácil cuando Román Rodríguez volvió a retomar las competencias educativas de la Xunta, a punto ya de comenzar el nuevo curso, que pudiera enderezar el rumbo de la manera tan exitosa como lo hizo. Su trabajo serio dio resultados. A pesar de todas las dificultades por el COVID, el primer trimestre transcurrió con normalidad. Tiene mucho su mérito en estas circunstancias.