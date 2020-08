1 ¿Se atreverá Casado a rechazar de plano los Presupuestos del Gobierno? Intentar ahorcar a Sánchez de nuevo vetándole la renovación de su proyecto de las cuentas públicas para 2021 –las elecciones de 2019 las tuvo que convocar al no poder aprobar las correspondientes a ese ejercicio–, sería caer en el mismo error. El líder socialista no sólo no tiraría la toalla, sino que la formación que saldría más escaldada sería el PP. Porque rechazar los nuevos Presupuestos supondría, entre otras consecuencias, perder toda la ayuda que Europa está dispuesta a dar a España. El daño irreparable sería para los ciudadanos, que lo pagarían caro durante varios años y no se lo perdonarían jamás a Casado. Lo inteligente es negociar, colar iniciativas propias y dejar sin excusas a Sánchez.

2 ¿Es Cayetana tan radical como presuponen sus formas? Hay quien sostiene que a la exportavoz del PP en el Congreso la perdían sus maneras radicales de expresión, pero no su fondo ideológico. Es una verdad a medias. Quien confunde a un militante antifranquista con un terrorista o cree que los comunistas no pueden gobernar aunque así lo digan los ciudadanos no está dentro de los límites de la Constitución.

3 ¿Arrinconará Arrimadas a Edmundo Bal? Si la reincorporación de la presidenta de Cs supone el ocaso del portavoz que la sustituyó durante su baja, mal le irán las cosas a los naranja. Bal supo sacar al partido de la insignificancia.