1 ¿Por qué se retrasan los Presupuestos de la Xunta? Es paradójico que desde el PSdeG se acuse al Gobierno de Feijóo de incapacidad por no tener ya elaboradas las cuentas de la comunidad para el próximo año, cuando resulta que es la ministra de Hacienda la que está provocando, con su incapacidad manifiesta, la demora. Sin saber las cifras de déficit, deuda, ingresos, etc. ¿qué presupuesto fiable se puede confeccionar?

2 ¿Cómo incidirá en la campaña la infección de coronarivus del matrimonio Trump? La mayoría de los analistas destacan que esta novedad beneficiará electoralmente al demócrata Biden, ya que pone en primer plano un tema donde el presidente republicano hizo escandalosamente el ridículo. Sin embargo, lo único que verdaderamente se constata con la noticia es que el matrimonio no guarda las distancia social recomendada para evitar contagios. Lo que demuestra que su vida en pareja no va tan mal como algunas malas lenguas predicaban. Y sobre cómo cambiará la campaña, aún es pronto para saberlo. No olvidemos que cuanto más caótica sea, mejor para Trump.

3 ¿Aumentarán los casos de neumonía entre el alumnado? El sistema de ventilación que se implantó y que se sigue a rajatabla en la mayoría de los centros evitará los contagios de covid-19, pero con las corrientes diarias que soportan los chavales el peligro puede que esté en las neumonías. Que no es enfermedad menor.