1 ¿Cambiará Feijóo la estructura de su Gobierno? Después de los once años que lleva al frente de la Presidencia de la Xunta, sabemos ya que el de Os Peares no es un mandatario que gusta de realizar grandes cambios en su Ejecutivo. De hecho, en el inicio de la anterior legislatura no llevó a cabo ninguno. Esta vez también habrá continuismo, aunque, dadas las circunstancias de la nueva normalidad, el presidente sí podría sorprender con la creación de una Consellería de Emergencias sanitarias relacionadas con el covid, para gestionar las consecuencias del virus, como la movilidad, los brotes o la organización del curso académico. Aliviaría el ingente trabajo que actualmente tiene Sanidade.

2 ¿Puede la Administración ganar la guerra al coronavirus sin la colaboración ciudadana? Mucha gente está convencida de que sí y deja toda la responsabilidad a las autoridades y organismos públicos para acabar con la pandemia que ya cambió nuestra forma de vida. Pero será imposible que este mal sueño tenga un final feliz si los ciudadanos no ponen de su parte. Aún hay muchos trabajos y reuniones familiares donde la mascarilla brilla por su ausencia.

3 ¿Se está estudiando aplazar el comienzo del curso? Ante un mes de septiembre previsiblemente duro desde el punto de vista sanitario, la opción de retrasar el inicio de curso está sobre la mesa. Pero sólo se llevaría a cabo si las cosas empeoran drásticamente.