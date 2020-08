1 ¿Hay nerviosismo en alguna consellería ante la posibilidad de cambios? Cuentan los rumorosos desplegados estos días con sus antenas por San Caetano, San Lázaro e instalaciones públicas similares (incluso las más alejadas) que hay tranquilidad absoluta en los cuarteles de los mandos altos, medios e intermedios. Coinciden en que la libreta de Feijóo no se abre hasta que él lo decide y saben que lo que funciona no se cambia. Sobre todo en aquellos pilares en los que se basó la acción de gobierno de los últimos cuatro años. Eso sí hay intrigantes, que algo buscan, dispuestos a expandir hipótesis (que no rumores) para incordiar.

2 ¿Aprovechará Feijóo el nuevo gobierno para dejar claras algunas cosas? No es el presidente en funciones ese tipo de político que mire de reojo lo que se hace o lo que se hizo. Cierto que siempre hay teclas que tocar para afinar el piano, pero sabe que la inmensa mayoría no distorsionan y esa inmensa minoría cada vez cuenta menos. Cuatro elecciones ganadas con tanta contundencia son aval más que suficiente para todo. Incluso para cerrar bocas. Y quien debe saberlo ya está enterado.

3 ¿Le tendió Pedro Sánchez una emboscada a Abel Caballero? Son muchos los alcaldes socialistas que advirtieron al regidor de Vigo sobre las artimañas que gastan el presidente y su consejera María Jesús Montero. Pero a Abel le pudo el ego de la foto (insulsa y sin protagonismo alguno) en Moncloa.