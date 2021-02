1 ¿Por qué vuelve el Gobierno central a marginar a Galicia? Primero fueron los 200 millones del IVA de 2017; luego sus dos Presupuestos, los rechazados y los aprobados, donde se menospreció a nuestra comunidad, y ahora los fondos de reconstrucción, donde nos faltan casi 600 millones. Sánchez nos la tiene jurada.

2 ¿Se puede ser vicepresidente de una “democracia no plena” y ser inocente de esta situación? Pablo Iglesias pretende gozar de los privilegios que otorga el estar en el Gobierno y, al mismo tiempo, disfrutar de la ausencia de responsabilidades propia de quien se encuentra en la oposición. Si piensa que España no es una democracia plena, ¿qué hace él representándola desde una de las más altas magistraturas? O, mejor aún, ¿qué medidas impulsó desde su cargo para acabar con los que él considera déficits democráticos? Las que tomó, desde luego, no van en esa dirección.

3 ¿Quién perdería más con una alta abstención en Cataluña? Aunque Illa quería votar el 14-F a toda costa, pese a que el alto número de contagios en esta semana podría causar una baja participación, es el candidato que más tiene que perder cuantos más catalanes se queden en casa. Porque la abstención, previsiblemente, afecta más al voto constitucionalista, cuyo bloque encabeza él. ¿Por qué insistió entonces el PSC en el 14-F? Porque se lo jugó todo a una carta, la del ‘efecto Illa’, que se diluiría con una demora.