1 ¿Cuántos cambios estéticos necesitará Pablo Casado para impulsar su liderazgo? Primero se dejó la barba y ahora se muda de techo. Con el primer cambio no quedó muy claro que fue lo que quiso conseguir, pues con ella ya larga varió varias veces de línea argumental sin que ninguna le diese resultado. Con este último, pretende borrar el pasado de su partido, que no el suyo, pues dice no tener nada de lo que arrepentirse. Tal vez sería mejor, entonces, que le cambiase las siglas o, al menos, que las marginase un poco visualmente en los grandes eventos, como ya hace algún barón con evidente éxito. O que recuperase las de AP, para regresar al punto de partida sin el peso del trayecto recorrido.

2 ¿Cómo sabremos qué conflicto precipitará la ruptura del Gobierno de coalición ? PSOE y Podemos conviven en el Ejecutivo a golpe de enfrentamientos, pero habrá una señal que nos indicará la llegada del momento final. Cuando la copiadora/falsificadora de la vicepresidenta Carmen Calvo empiece a funcionar, la ruptura será inevitable. Y, con el lío a propósito de la ley Zerolo, parece que algún subalterno suyo recibió la orden de ponerla a calentar.

3 ¿Logrará Vox dar el sorpasso al PP a nivel nacional? Si los populares continúan sin reaccionar, la única duda será cuándo. Las encuestas de las próximas semanas ofrecerán pistas sobre los plazos y las urgencias en la derecha patria. Se auguran movimientos.