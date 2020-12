1 ¿Harán caso los ciudadanos a las recomendaciones de Feijóo de ser más estrictos en Navidad? El presidente gallego, que no las tiene todas consigo, aconseja ser más rigurosos en lo que atañe a las reuniones familiares por mor de tan entrañables fechas. Y no le falta razón. Está más que claro que, con la que está cayendo, no conviene tentar a la suerte pues el riesgo de contagio del coronavirus es muy alto si no se toman las medidas preventivas adecuadas. Debiéramos hacerle caso, nos va en ello la salud propia y la de nuestros seres queridos.

2 ¿Tiene lógica que la mayoría de los españoles prefiera no ponerse de inmediato la vacuna? Puede tenerla, pero solo hasta cierto punto. En buena medida es normal que la gente se incline más por esperar a conocer sus posibles secuelas antes de inyectársela. Sin embargo conviene no olvidar que es la única forma de poder recuperar la normalidad.

3 ¿Se ganará en seguridad con la creación de la Policía de Barrio? Fue una de las promesas electorales de Sánchez Bugallo y, como es habitual en él, ha cumplido, pues se pondrá en marcha a principios de año. La recuperación de esta figura policial, que ya funcionó con éxito hace más de dos décadas, era una reivindicación de los vecinos en varios barrios de la capital gallega, convencidos de que puede realizar una muy importante labor preventiva en la lucha contra la delincuencia. Y a buen seguro que así será.