Unirase outra vez a esquerda?

Futuro / Volve a estar sobre a mesa o debate sobre o reagrupamento baixo unha mesma marca electoral das forzas á esquerda do PSOE en Galicia para preparar con tempo e ánimo renovados as eleccións municipais que se celebrarán dentro de dous anos e tamén as xerais, de non mediar adianto por parte do presidente do Goberno, o socialista Pedro Sánchez. As dúas citas coas urnas servirían de armazón a estas forzas que encarnaban a ruptura co que denominaban réximen de 1978 para tentar volver a entrar na Cámara galega da que os cidadáns as expulsaron, entre outros factores, polas constantes liortas internas. Para reactivar ese espazo político, Podemos, Esquerda Unida e Anova contan con unha baza inesperada, a “ilusión social” que desperta a ferrolana Yolanda Díaz pola súa labor como ministra de Traballo e Economía Social que lle valeu de catapulta tras a dimisión de Pablo Iglesias para que escalara posicións no Gabiente gubernamental asumindo as responsabilidades de vicepresidenta terceira. Como posible cartel de Unidas Podemos á Moncloa, Díaz poñerá toda da súa parte para que a concordia se abra paso. Pero, con epicentro na capital do Estado, Galicia será unha tarea que deben acometer Antón Gómez-Reino (Podemos), Eva Solla (EU) e Antón Sánchez (Anova). Se xa se vislumbra moi difícil o entendemento, máis difícil aínda sería que quenes airearon os desencontros agora volvan a escena política como aliados que son capaces de convivir en paz e harmonía. Aquel argumento pregoado de que a sociedade entendía o desencontro e premiaba o entendemento no último minuto acabou por fulminalos nas institucións. Cal é a nova receita que dea credibilidade?

Xaime Leiro