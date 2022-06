¿Qué fue de la alegría?

LA ALEGRÍA está difícil en el mundo contemporáneo. España lideró en algún tiempo la lista de los países más felices del mundo, pero imagino que las cosas ya no son igual. La pandemia nos sumió en más incertidumbre de la que ya teníamos. Por más que habitemos el mundo desarrollado, los problemas crecen en este lado del planeta, al parecer el más favorecido. Y hay estudios que demuestran este descenso vertiginoso del optimismo, el aumento de la tristeza y sus efectos, la depresión o la ansiedad. Los problemas mentales empiezan a ser una preocupación de primer orden y hasta hay políticos que llaman la atención sobre la importancia de acometerlos en profundidad desde la salud pública. Cuanto antes. Los jóvenes, además, aparecen como uno de los grupos sociales más vulnerables.

¿Qué nos ha pasado? ¿Demasiada consciencia del presente o demasiado miedo al futuro? La alegría suele depender del contexto doméstico, de las pequeñas cosas de la vida, de lo más inmediato, pero cada vez resulta más difícil aislarse del ruido del mundo. Estamos en perpetua conexión con él. Hay una conciencia quizás excesiva de los que sucede en otras partes, y una predisposición mediática hacia las noticias adversas, cuando no morbosas. El exceso de información, al menos aparente, puede haber aumentado nuestra negatividad, nuestra percepción de que vivimos en un mundo inseguro y difícil, en el que hallar un poco de alegría resulta una tarea cada vez más costosa.

Es verdad que ya resulta complejo aislarse de todo lo que nos daña. De vez en cuando te encuentras a alguien que dice “bastante tengo con mis problemas como para preocuparme de lo que sucede por ahí”, pero lo cierto es que la sociedad actual está intercomunicada: todo influye en todo. Y no sólo eso: las pantallas brillan por doquier, el mundo se hace omnipresente.

Tal vez sepamos menos de lo que creemos. Pero lo cierto es que la alarma y la urgencia se han instalado entre nosotros. La inseguridad es una de las características de este tiempo. No es la idea que teníamos sobre el futuro, pero los datos revelan que el miedo controla también a las sociedades avanzadas haciendo gravitar sobre ellas el peso de la ansiedad, uno de los males crecientes, junto a la sensación de soledad y la imposibilidad de dominar la angustia ante lo desconocido. Se pide resiliencia, pero el ciudadano tiene un límite. Necesita una tregua, una pausa. Necesita alegría.

Estamos llegando a una situación en la que se demanda a la gente todo el esfuerzo. También, ahora, un indecible e injusto esfuerzo económico. Las cosas han venido mal dadas, es cierto, con la pandemia y la incompresible guerra en Ucrania, que lo está alterando todo, pero me temo que asistimos a males aún más profundos. No es fácil ser optimista. La vida de hoy parece atenazada por la incertidumbre, la vuelta de la barbarie, la violencia (tiroteos inexplicables en sociedades avanzadas, guerra en el corazón de Europa), la toxicidad que se desliza en las redes sociales como un torrente imparable, y, por supuesto, el gran aumento de la pobreza, la explotación, la intolerancia, el nuevo autoritarismo, el desarraigo, el envejecimiento, la orfandad, la soledad, el abandono, la tristeza. Algo, o mucho, no va bien. Seguramente habría que regresar a lo básico, a lo esencial, desenchufarse del ruido y la furia, pero ¿es posible? ¿No está ya muy dentro de nosotros? ¿No es ya una forma de vida, quizás la peor de todas las formas de vida posibles?