¿Qué fue del vacío de agosto?

PUES aquí está agosto con sus brasas en el corazón. Teóricamente es el mes vacacional, ya saben, antes de que las vacaciones se generalizaran con el turismo de masas, ese que la pandemia ha complicado hasta extremos indecibles. La realidad es que, a pesar de estar viviendo en el siglo XXI, no todo el mundo puede tomarse un descanso prolongado, y, mucho menos, viajar a un lugar diferente del que vive, más o menos remoto. Por placer, se entiende.

Agosto se presenta en los informativos como la gran huida, de la que hablábamos ayer. Yo les invitaba a desaparecer, a hacerse invisibles, y, si es posible, a desconectarse radicalmente, con desparpajo, de cualquier cosa que tenga que ver con la realidad. Pero sé bien que es una tarea ímproba, hercúlea. Uno de los signos de la modernidad parece consistir en estar permanente enganchado a todo lo que sucede: las actualizaciones (así se llaman en el mundo de la tecnología) funcionan como capas renovadas de la existencia. Nuestra vida va refrescando frames, igual que las páginas webs.

La huida física de un lugar puede ser una liberación, pero seguramente parcial. Los hábitos de enganche al mundo a través de nuestros alegres dispositivos (¡ay, los dispositivos!) nos solucionan el eterno problema del horror al vacío. La actualidad es hoy la música de las esferas. No podemos dejar de escucharla, aunque sea poco armónica. Aunque nos produzca terror. Todo parece confabularse para no dejarnos ni un minuto en paz. El silencio parece algo inalcanzable, una rareza que tal vez ya no recordamos. O quizás ya es sólo un privilegio de los ricos, que, como Bezos, pueden subir al espacio a escuchar la nada, a comprobar cómo es la vida sin ese ruido de fondo permanente al que volverán.

La desintoxicación del ruido cotidiano debería ser una de las grandes tareas de agosto. Desgraciadamente, gran parte del turismo contemporáneo sigue inmerso en el bullicio. Hay, sin embargo, o eso dicen, un movimiento de regreso al campo, propiciado por la pandemia y por la deriva del mundo. No sé si creérmelo. En Italia venden casas en la costa por un euro, en pueblos perdidos, o abandonados. ¿Habrá que regresar al viejo placer romano por las villas campestres? Aunque, claro, las villas no estaban al alcance de todos...

La recuperación del mundo rural, un mundo perdido (ahí tienen la España vaciada) implicará cambios en la forma de vivir, pero ya no regresará jamás aquel apartamiento del ruido y la furia. Hoy solo se concibe el campo con buenas conexiones a internet y de eso depende, precisamente, que se desarrolle y que se trabaje fuera de las ciudades. Ya que la pandemia ha enfatizado el teletrabajo, es posible que muchos acepten esta nueva vida, esta nueva manera de entender lo rural. Mientras no suponga, claro está, estar perpetuamente atento, al otro lado de la pantalla. Ojo con las posibilidades de la tecnología: puede cargarlas el diablo.

Mientras me pregunto si la vida será mejor o peor en unos años, contemplo cómo ya no existe ni siquiera una tregua en la política. Como sucede con la publicidad, siempre hay un político actualizando la realidad, nos interese o no. Anunciando algo, insistiendo en algo. Ya ni siquiera se respeta el vacío de agosto, el de toda la vida.